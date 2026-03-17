Il designer dietro l'ultimo Vault Hunter di Borderlands 4 è stato lo sviluppatore che ha reso Claptrap un personaggio giocabile

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La prossima settimana ci immergeremo nel primo DLC del pacchetto storico di Borderlands 4, Mad Ellie e la Volta dei Dannati. Oltre a una nuova mappa da esplorare, boss da affrontare e storia da vivere, abbiamo anche un ulteriore Cacciatore di Vault da interpretare, C4sh, il Ladro, che proviene da un designer di Vault Hunter molto esperto.

In un recente blog su PS, Tommy Westerman ci ha offerto uno sguardo sui poteri, le ispirazioni di design e altro ancora. Lavora a Gearbox fin da Borderlands: The Pre-Sequel, dove ha lavorato su Claptrap come personaggio giocabile, così come su Jack il Doppio e Aurelia la Baronessa. Da lì, ha lavorato su Amara e Zane in Borderlands 3, su Clawbringer e Spellshot in Tiny Tina's Wonderlands, e su Rafa, Harlowe e ovviamente su C4sh in Borderlands 4.

Come vediamo nel blog e nel trailer qui sotto, molte delle meccaniche di C4sh sembrano dipendere dalla fortuna. Beh, la fortuna può sicuramente influenzarla. Che si tratti di tirare dadi per stordire, danneggiare e indebolire i nemici, o di lanciare carte mortali in testa, C4sh si comporta molto come se fosse appena uscito da un casinò e volesse recuperare alcune perdite. Westerman spiega che per il design di C4sh l'idea era di farne un altro robot giocabile che si distinguesse dagli altri personaggi simili.

"Sappiamo che i fan amano i robot Vault Hunters come Claptrap di Pre-Sequel e FL4K the Beastmaster di BL3, quindi eravamo ansiosi di portare C4sh a Borderlands 4. Quando pensiamo alle origini di un Vault Hunter, il nostro primo pilastro è semplicemente creare un personaggio interessante, che sia carne e ossa o circuiti e bulloni," scrive Westerman. "Abbiamo iniziato con l'idea di un CasinoBot ossessionato dai numeri e dalla probabilità, ma il punto di forza per noi era il desiderio di C4sh di cercare oggetti eldritch che sconvolgessero completamente le possibilità matematiche. Per quanto riguarda ciò che C4sh aggiunge tematicamente all'ensemble di Borderlands 4, la maggior parte delle persone immagina i ladri classici come ladri che attaccano a sorpresa, ma c'è anche il giocatore d'azzardo che si affida alla fortuna e all'arguzia. Vogliamo che C4sh sembri quell'ultimo archetipo più raro: qualcuno che non borsa le borse, ma ruba comunque i tuoi soldi perché sa manipolare le probabilità."

C4sh arriva a Borderlands 4 il 26 marzo.