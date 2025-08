Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ritira un finanziamento di 500 milioni di dollari dedicato allo sviluppo di vaccini Robert F Kennedy Jr guida la mossa, descrivendo la tecnologia dei vaccini a mRNA come "che pone più rischi che benefici".

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . È stato rivelato che l'United States Department of Health and Human Services (HHS) annullerà un massiccio finanziamento di 500 milioni di dollari dedicato allo sviluppo e alla creazione di vaccini utilizzando l'architettura mRNA. Recentemente, la tecnologia ha aiutato grandi aziende farmaceutiche comePfizer eModerna a creare vaccini per il Covid-19, l'influenza comune, l'influenza aviaria e altro ancora, ma i finanziamenti vengono ritirati perché l'HHS ritiene che stiano causando più danni che benefici. Secondo BBC News, il noto segretario alla salute scettico sui vaccini Robert F Kennedy Jr ha commentato questa mossa, spiegando che "la tecnologia mRNA pone più rischi che benefici per questi virus respiratori". Kennedy Jr ha aggiunto che l'HHS ha "esaminato la scienza, ascoltato gli esperti e agito", poiché "i dati mostrano che questi vaccini non riescono a proteggere efficacemente dalle infezioni delle vie respiratorie superiori come il COVID e l'influenza". Va detto che la posizione di Kennedy Jr. sui vaccini e sulle politiche sanitarie ha causato a lungo un putiferio nella comunità medica, con molti medici ed esperti che hanno messo in discussione le opinioni e la comprensione delle pratiche mediche da parte del politico. Kennedy mantiene la sua opinione, spiegando che i vaccini a mRNA "incoraggiano nuove mutazioni e possono effettivamente prolungare le pandemie poiché il virus muta costantemente per sfuggire agli effetti protettivi del vaccino". Tutto questo arriva un paio di mesi dopo che Kennedy Jr ha licenziato l'intero comitato dedicato a fornire raccomandazioni governative per le vaccinazioni, sostituendo invece questi esperti con altri che condividono le sue opinioni come critici nei confronti dei vaccini. lev radin / Shutterstock.com