Il direttore del progetto BioWare spiega perché non abbiamo ancora visto un vero tease Mass Effect 4

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Il prossimo responsabile del progetto di Mass Effect, Michael Gamble, ci ha dato una breve spiegazione, seppur comprensibile, sul perché non abbiamo visto alcun assaggio significativo del prossimo gioco. BioWare sta lavorando duramente al nuovo Mass Effect (sono 4 o 5 a questo punto? Non ricordo mai), e sebbene l'attesa sia alta, sembra che ci sia ancora un bel po' di tempo per il nostro primo vero trailer.

Quando gli è stato chiesto a Bluesky perché non abbiamo visto altre informazioni sul gioco, Gamble ha scritto: "solo lavoro impegnato. Non c'è molto tempo per il scherzo." A onor del vero, il fan che chiedeva di un tease ha detto che le cose sono state tranquille da novembre 2025, che non è nemmeno sei mesi fa.

Ogni anno, per il giorno N7, da quando il gioco è stato presentato per la prima volta nel 2020, abbiamo sentito qualche informazione o ricevuto uno screenshot qua e là, ma nulla di davvero sostanzioso su cui scavare i denti. Gamble ha poi risposto al suo commento, dicendo di essere stato "umiliato e sorpreso" che la sua affermazione iniziale sia finita sulle notizie. Quando però le persone non hanno nulla di cui parlare, si aggrappano alla cosa più piccola.

È positivo che il team di BioWare stia lavorando duramente al prossimo Mass Effect. I fan sono cautamente ottimisti riguardo al ritorno dello space-opera, ma sappiamo tutti quanta pressione c'è sulle spalle di BioWare in questo momento. Non solo questo è il ritorno di uno dei franchise di fantascienza RPG più amati di tutti i tempi, ma arriva in un momento in cui il futuro di BioWare è in bilico, e la concorrenza di altri giochi che cercano di portare la formula di Mass Effect in direzioni nuove ed entusiasmanti cresce.