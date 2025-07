Il direttore mondiale di Assassin's Creed Odyssey rivela il problema più grande con l'ambientazione dell'antica Grecia

HQ

Le ambientazioni di Assassin's Creed potrebbero sempre offrire al giocatore grandi edifici su cui arrampicarsi e poi saltare, ma a volte gli sviluppatori hanno bisogno di aggiungere un po' di finzione storica in più alla realtà.

Parlando con Edge (tramite GamesRadar), il direttore mondiale di Assassin's Creed Odyssey Ban Hall si è presto reso conto durante la realizzazione del gioco che l'Antica Grecia non era piena di edifici alti da scalare. "Molti degli edifici e dei punti di interesse che stavamo costruendo erano molto più piccoli", Ha detto Hall.

"Ed è da lì che è nata parte dell'ideazione quando si è trattato di costruire alcune delle grandi statue che abbiamo messo in giro per la Grecia. Erano sempre basati su fatti mitologici o storici, sempre basati sul lavoro con il team di ricerca, lavorando con uno storico. Ma quello che abbiamo fatto è stato adottare un approccio fantastico alla statua gigante che poi ci ha regalato qualcosa di epico da scalare. Ha dato al giocatore una distrazione. Quindi potresti essere nella tua missione principale, attraversando un'altra città, ma pensare: 'Oh, c'è quello, vado a dare un'occhiata'. Poi c'è quell'arrampicata, c'è quella verticalità".

Le statue di AC Odyssey hanno permesso alcune delle scalate più interessanti del gioco. In parte ciò è dovuto al fatto che ti permettono di appendere le parti intime di una statua, ma soprattutto perché erano una pausa dalle strutture giganti a cui altri giochi ci avevano abituato. Dimostra solo che, anche se Assassin's Creed non è sempre il gioco storicamente più accurato, può comunque far sembrare il suo mondo come se si adattasse all'ipotesi fantastica di un periodo storico che hai in testa.