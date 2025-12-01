Il direttore narrativo di Tarsier Studios sull'IA nello sviluppo di videogiochi: "Personalmente, lo odio"

HQ

Recentemente abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Swedish Tarsier Studios (Little Nightmares, Reanimal ), e abbiamo posto domande al direttore narrativo Dave Mervick sul loro sviluppo come azienda, sulla loro prospettiva sulla continuazione Supermassive Games ' della serie che hanno creato, e la discussione ha anche toccato l'IA nello sviluppo di videoludi.

Si scopre che questo non è qualcosa che abbia impressionato Mervick, che tra le altre cose ha detto:

"Non c'è un consenso dello studio sull'IA. Personalmente, lo odio, ma è perché non ho visto abbastanza del suo uso positivo come strumento artistico, e perché ho visto Terminator troppe volte, ma come per ogni tecnologia, dipende da come viene usato. Internet può essere una cosa meravigliosa e una vera e propria fossa, i social media possono connettere e isolare le persone, quindi resta da vedere come evolverà l'IA. Potrebbe diventare un centopiedino umano privo di creatività, oppure uno strumento che democratizza il mondo dell'arte e sblocca la creatività dentro le persone. Posso solo sperare nella seconda."

L'intervista sarà pubblicata qui su Gamereactor a breve, quindi non perdertela.