Il DLC di The Forsaken Hollows di Elden Ring: Nightreign vende milioni di unità in pochi giorni

Elden Ring: Nightreign ha dimostrato che le persone erano più che disposte a un tipo diverso di esperienza FromSoftware, e quindi lo sviluppatore ha premiato la fedeltà dei fan con alcuni DLC rilasciati la scorsa settimana sotto forma di The Forsaken Hollows.

Sono stati dati ai giocatori due nuovi personaggi con nuove armi e una nuova mappa, che sembrava sufficiente a portare molte vendite. FromSoftware stesso ha rivelato che il DLC aveva venduto più di 2 milioni di unità durante il weekend, il che è piuttosto positivo.

La ricezione al DLC rimane comunque piuttosto mista. Solo il 47% di tutti i punteggi degli utenti su Steam sono positivi al momento della stesura, alcuni sottolineano la scarsa quantità di contenuti contenuti nel DLC, altri che implorano la riparazione della nuova mappa.

Hai già giocato a The Forsaken Hollows?