Il doppiatore di Bleach vorrebbe vedere lo spettacolo ricevere il trattamento live-action

HQ

Ci sono molte serie anime che hanno fatto il salto verso un adattamento live-action, con Netflix che in genere è quello che si cimenta con queste produzioni. Al momento, il suo progetto di maggior successo è l'adattamento One Piece, ma abbiamo anche visto Cowboy Bebop, tra gli altri, adattato.

Ma quale dovrebbe essere il prossimo a ricevere il trattamento di adattamento live-action? CBR ha recentemente posto questa domanda al doppiatore giapponese Ryusei Nakao, noto soprattutto per essere la voce di Frieza in Dragon Ball, per vedere quali spettacoli vorrebbe vedere adattati.

Nakao ha rivelato che non sarebbe Dragon Ball che gli piacerebbe vedere adattato, poiché piuttosto sarebbe interessato a vedere un altro personaggio dello show in cui ha doppiato un personaggio per ottenere il trattamento.

"Sono in un anime chiamato Bleach, in cui interpreto il ruolo di Mayuri Kurotsuchi, e non è ancora stato adattato in una versione live-action, quindi mi piacerebbe vederlo se dovesse essere trasformato in una versione live-action".

Bleach è stato adattato in un formato live-action in precedenza, ma solo per un film giapponese nel 2018. Resta da vedere se otterrà un adattamento live-action su larga scala.