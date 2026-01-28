Il doppiatore originale di Tomb Raider sembra destinato a apparire nella serie live-action di Amazon

HQ

Sappiamo che per la serie live-action Tomb Raider di Amazon, Sophie Turner interpreterà la parte dell'archeologa diventata eroina d'azione Lara Croft. Tuttavia, solo perché Lara ha un nuovo volto e una nuova voce non significa che la serie non apprezzerà le persone che l'hanno resa un'icona. In particolare, sembra che la doppiatrice originale di Lara, Keeley Hawes, sia stata scelta per la serie.

Un'immagine pubblicata da The Sun mostra Hawes - che ha doppiato Lara Croft dal 2006 fino al 2025 per il crossover World of Tanks - con un cappotto lungo e una borsa della spesa. Si ipotizza che possa interpretare la madre di Lara, Lady Amelia Croft, nello spettacolo, ma nulla è ancora stato confermato.

Considerando come altri adattamenti live-action abbiano utilizzato le star originali, potrebbe essere che Hawes abbia solo una comparsa cameo. Tuttavia, considerando che Hawes è un'attrice veterana della televisione britannica, e non solo dei videogiochi, sembra uno spreco nella serie Amazon. Speriamo che uno degli attori originali di Lara abbia un po' più di spazio sullo schermo qui.