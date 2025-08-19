Il Dr. Eggman sta arrivando a Shinobi: Art of Vengeance

HQ

È stato rivelato che come parte del Sega Villains Stage DLC per Shinobi: Art of Vengeance, dovremmo aspettarci che una manciata di personaggi iconici si incrocino nel gioco d'azione.

Il primo di cui è stato confermato è Sonic the Hedgehog Dr. Eggman, che in un comunicato stampa viene descritto come il "primo sfidante" che rappresenterà una minaccia per Joe Musashi. Non è ancora stato menzionato il tipo di sfida che dovremmo aspettarci che il cattivo baffuto ponga all'agile protagonista, ma possiamo aspettarci che Dr. Eggman faccia il suo arrivo nel gioco all'inizio del 2026, quando il DLC verrà lanciato.

In caso contrario, dovremmo aspettarci che vengano annunciati altri cattivi in futuro, e allo stesso modo Sega ha promesso "cose ancora più interessanti in programma per annunciare il lancio di Shinobi: Art of Vengeance ".

Controllerai Shinobi: Art of Vengeance quando verrà lanciato il 29 agosto?