Notizie dal mondo

Il Duca di Marlborough comparve in tribunale per accuse di strangolamento che coinvolgono sua moglie

Aristocratico, 70 anni, nega le accuse che coinvolgano la moglie separata e fornisce Blenheim Palace come indirizzo.

Il Duca di Marlborough è comparso davanti a un tribunale di magistrati e ha segnalato la sua intenzione di dichiararsi non colpevole di molteplici accuse di strangolamento intenzionale che coinvolgono la moglie separata.

Charles James Spencer-Churchill, 70 anni, è accusato di tre diversi episodi che coinvolgono Edla Marlborough, 57 anni, presumibilmente avvenuti tra novembre 2022 e gennaio 2024. I pubblici ministeri hanno detto al tribunale di High Wycombe che gli episodi sono seguiti da argomentazioni e hanno incluso aggressioni fisiche in cui il duca avrebbe messo le mani intorno al collo della moglie.

Palazzo di Blenheim nell'Oxfordshire // Shutterstock

La prima accusa riguarda novembre 2022, quando al tribunale è stato detto che Spencer-Churchill aveva colpito Edla Marlborough più volte durante una lite nel loro giardino prima di strangolarla. Ulteriori accuse derivano da episodi avvenuti tra aprile 2023 e gennaio 2024, tra cui le accuse secondo cui sarebbe stata aggredita in una lavanderia e poi spinta su un letto e strangolata.

Comparendo in tribunale lunedì, il duca ha confermato il suo nome e la sua data di nascita e ha fornito il suo indirizzo come Blenheim Palace nell'Oxfordshire. Ha indicato di dichiararsi non colpevole di tutte e tre le accuse e gli è stata concessa la libertà condizionata in vista di un'ulteriore udienza presso la corte di Oxford il 5 febbraio, quando saranno presentate dichiarazioni formali.

Spencer-Churchill, che ha ereditato il titolo nel 2014, ha sposato Edla nel 2002 e la coppia si è separata lo scorso anno. Il Palazzo di Blenheim, la casa ancestrale della famiglia e luogo di nascita di Winston Churchill, è di proprietà di una fondazione benefica e non del duca personalmente.

