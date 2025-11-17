Il FC Barcelona conferma ufficialmente la data di ritorno allo stadio Camp Nou

HQ

Il FC Barcelona ha annunciato ufficialmente che il tanto atteso, e a lungo ritardato ritorno al Camp Nou, avverrà finalmente sabato, durante la partita di LaLiga contro l'Athletic Club, alle 16:15 CET. Il club si aspettava di riaprire lo stadio, ancora in costruzione, molto all'inizio di quest'anno e più tardi a settembre, ma il municipio di Barcellona gli negò il permesso.

Successivamente, è stato il club a decidere di aspettare l'ottenimento del permesso per aprire 45.401 posti, Fase B, che si troverà in tutta l'area Laterale, al Tribune e al South Goal (lo stadio finale avrà più di 105.000 posti).

D'ora in poi, il Barcellona giocherà le partite casalinghe al Camp Nou in LaLiga, tra cui Barcellona contro Alavés il 29 novembre e Barcellona contro Atlético Madrid il 2 dicembre. Il club negozierà con la UEFA per ottenere il permesso di giocare anche le restanti partite della fase di campionato di Champions League al Camp Nou.

L'ultima volta che la squadra ha giocato con lo stadio completamente aperto è stato il 28 maggio 2023. Quell'estate iniziarono i lavori di ristrutturazione e il club giocò allo stadio di Montjuic, lo stadio delle Olimpiadi del 1992, di proprietà della città. I lavori al Camp Nou dovrebbero proseguire fino al 2026 o oltre.