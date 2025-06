Il FC Barcelona entra nel mondo della blockchain con Barça.Pass, una nuova piattaforma Web3 con NFT

HQ

L'FC Barcelona è una delle squadre di calcio che investe più pesantemente nel mondo della blockchain, degli NFT e del Web3. Di recente, il club ha annunciato la creazione di Barça.Pass, un nuovo portafoglio digitale e piattaforma Web3, realizzato da Futureverse, la stessa società che mira a creare un "Readyverse" con l'autore di Ready Player One, trasformando la distopia immaginaria in una realtà inquietante.

Barça.Pass, disponibile per oltre 11 milioni di utenti con un Barça ID esistente, consente di creare avatar ufficiali del FC Barcelona, personalizzabili con kit e accessori della squadra, archiviare e gestire oggetti da collezione digitali basati sulla tecnologia blockchain. La piattaforma sarà anche "un gateway" per esplorare altri giochi, app e metaversi Web3, selezionati dal club, dove gli utenti potranno utilizzare i propri asset digitali. Ciò include, a quanto pare, un futuro gioco di corse per dispositivi mobili realizzato dal club catalano, secondo BlockWorks.

Aaron McDonald, co-fondatore e CEO di Futureverse, afferma che questa piattaforma è pensata appositamente per i "milioni di tifosi del Barça in tutto il mondo che non hanno mai avuto la possibilità di assistere a una partita o addirittura di acquistare attrezzature ufficiali", pensando che questi NFT saranno "altrettanto significativi", mentre Jordi Mompart, Director of Data & Innovation di FCBC, aggiunge che questo "è il primo passo verso la costruzione del metaverso del FC Barcelona".