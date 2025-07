Il festival musicale Tomorrowland andrà avanti nonostante l'enorme incendio che ha distrutto il palco principale

HQ

Tomorrowland, uno dei più grandi festival musicali al mondo, specializzato in musica elettronica, non annullerà la sua edizione 2025 nonostante il grande incendio che ha distrutto il palco principale del festival, che si svolge a Boon, vicino ad Anversa, in Belgio.

"A causa di un grave incidente e di un incendio sul Tomorrowland Mainstage, il nostro amato Mainstage è stato gravemente danneggiato. Possiamo confermare che nessuno è rimasto ferito durante l'incidente", ha dichiarato l'organizzazione in un comunicato, confermando che i campeggi apriranno domani come previsto, pronti per tutti i visitatori, e "tutte le attività del Global Journey a Bruxelles e Anversa si svolgeranno come previsto".

Ma per quanto riguarda i festival che si svolgeranno durante il festival? "Siamo concentrati sulla ricerca di soluzioni per il fine settimana del festival (venerdì - sabato - domenica). Ulteriori aggiornamenti e informazioni dettagliate saranno comunicati al più presto."

Artisti come David Guetta, Solomun, Martin Garrix, Lost Frequencies, Swedish House Mafia o Charlotte De Witte si sarebbero esibiti sul palco principale, che è stato completamente inghiottito da un incendio iniziato alle 18:00 CEST ora locale di mercoledì 16 luglio. La causa dell'incendio è sconosciuta.

Questo video del palco principale prima dell'incendio ha mostrato uno spettacolare effetto luminoso. A quanto pare ci vollero due anni per costruirlo. I concerti in altri palchi dovrebbero riprendere a partire da venerdì se le autorità valuteranno che il sito è sicuro. L'incendio è stato spento, ma l'odore del fuoco probabilmente rimarrà per i visitatori...