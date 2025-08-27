Il fidanzamento di Taylor Swift si fa strada agli US Open: "Lei merita il meglio", dice Swiatek

HQ

L'annuncio che Taylor Swift si è fidanzata con il giocatore della NFL Travis Kelce è avvenuto in concomitanza con la partita degli US Open tra Jannik Sinner e Vit Kopriva. Con la partita priva di molta tensione, una comoda vittoria per 6-1, 6-1, 6-2 per il numero 1 del mondo e campione in carica, i commentatori degli US Open su ESPN hanno incorporato la notizia nella loro copertura della partita.

"Taylor Swift è fidanzata!", ha detto Mary Carrillo, commentatrice di ESPN. Scherzando, o forse confusa, la sua co-conduttrice ha chiesto "Con, come un nuovo disco, o...? ". "Si sposerà!", ha detto Carrillo.

La notizia si è diffusa rapidamente tra gli spettatori della partita, con molti che hanno ricordato che Swift e Kelce hanno assistito alla finale degli US Open nel 2024, tra Jannik Sinner e Taylor Fritz. Iga Swiatek, nella sua conferenza stampa dopo aver vinto Emiliana Arango 6-1, 6-2, ha scherzato sul fatto che "ha postato la notizia quando ho finito, forse non è una coincidenza", e ha trascorso quasi metà della sua conferenza stampa parlando di Travis (via Reuters).

"Sono solo felice per lei, perché merita il meglio", ha detto Swiatek. "Ovviamente aveva un sacco di fidanzati, quindi sappiamo tutto su questo. Quindi speriamo che questo, sai, rimanga per sempre. Travis sembra un bravo ragazzo".