Il film di Gears of War non debutterà prima del 2027

Sono passati tre anni da quando l'adattamento cinematografico di Gears of War è stato originariamente annunciato, e da allora è rimasto bloccato nell'inferno dello sviluppo. È riemerso non molto tempo fa ed è ora in fase di sviluppo più attivo con il regista di Deadpool David Leitch al timone.

E sembra che la piena produzione non sia ancora dietro l'angolo. In un'intervista con The Hollywood Reporter, la moglie e partner di produzione di Leitch, Kelly McCormick, ci ha dato un aggiornamento.

"Stiamo scrivendo in questo momento con Jon Spaihts, e ne siamo davvero entusiasti. C'è molta energia da parte della società di Gears of War The Coalition e di Netflix, perché The Coalition rilascerà un gioco nel 2026. Non raggiungeremo quella data di uscita, ma forse qualcosa che sembra rilevante per l'uscita del nuovo gioco. È un'opportunità per David di fare un film di guerra, che non è ancora riuscito a fare, e un po' di fantascienza a modo suo con questa amata IP a modo suo".

Ciò significa che il film salterà il lancio di Gears of War: E-Day nel 2026 e uscirà non prima del 2027.

