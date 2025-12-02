Gamereactor

Helldivers II

Il film di Helldivers sarà diretto con Justin Lin di Velox e Furiosi 9

E che sia scritto dal tipo che ha fatto Until Dawn, It e The Nun.

PlayStation Productions sembra avere fretta di completare i propri piani per film e serie TV prima delle vacanze. Sono passate poche ore da quando abbiamo saputo che Frederick E.O. Toye dirigerà i primi due episodi della serie God of War, e ora è il momento di un aggiornamento su un progetto piuttosto fresco.

The Hollywood Reporter annuncia che Justin Lin (Fast and Furious 9, alcuni episodi di True Detective e Community) sarà pronto a dirigere il film Helldivers di cui abbiamo sentito parlare all'inizio dell'anno. Ci viene anche detto che Gary Dauberman (It, The Nun e Until Dawn) ha scritto la sceneggiatura.

Un'altra nota interessante è che le persone con cui THR ha parlato affermano che Lin "mira a trovare l'umanità nei personaggi e a intrecciare temi attuali nella storia, costruendo al contempo un mondo e una mitologia". Trovare l'umanità nei personaggi di questi giochi folli... È questo che vuoi da un film di Helldivers?

