Il regista di Shōgun e The Boys si unisce alla serie TV God of War

Sono passati tre anni da quando Sony ha confermato che una serie TV basata su God of War era in arrivo. Sono passati due anni senza notizie degne di nota, almeno non positive, quindi non è stata una sorpresa quando Ronald D. Moore ha preso il posto di nuovo showrunner l'anno scorso. Sembra che sia stato impegnato nell'ultimo anno.

Deadline rivela che Frederick E.O. Toye (Shōgun, The Boys e Fallout) dirigerà i primi due episodi della serie God of War. Confermano anche che la pre-produzione è iniziata a Vancouver e che si vocifera sia iniziata la selezione del casting.

Speriamo che questo significhi ricevere una serie di notizie entusiasmanti sul progetto nei prossimi mesi, il che significa che è tempo di speculare e sognare. Chi pensi e speri interpreti Kratos e Atreus nella serie God of War ?