Il film live-action Voltron di Henry Cavill non uscirà nelle sale

Henry Cavill è diventato l'uomo della proprietà intellettuale. No, non il maestro di arti marziali, un attore che sembra essere attaccato a tutte le proprietà intellettuali più importanti che ci siano al giorno d'oggi. Nel corso degli anni, Cavill è apparso in DC, Marvel (brevemente), Sherlock Holmes, The Witcher, Mission: Impossible, The Man from U.N.C.L.E., Stardust, e in futuro farà crescere ulteriormente questa lista con un progetto Warhammer, Highlander e persino Voltron.

Quest'ultimo è particolarmente emozionante perché le riprese del film si sono già concluse, nell'aprile 2025, il che significa che molti non vedevano l'ora di vedere il film prima piuttosto che dopo. La cosa principale da notare è che ci sarà un avvertimento al debutto di questo film.

The Wrap ha pubblicato un rapporto che suggerisce che Amazon MGM Studios ha cambiato idea riguardo al piano di premiere di questo film, con l'intenzione di abbandonare il debutto nelle sale a favore di andare direttamente a Prime Video.

Per intero, si afferma: "Nonostante l'impegno di Amazon per l'esibizione nelle sale, Voltron sta andando direttamente al loro servizio di streaming Prime Video".

Non è chiaro il motivo per cui è stato apportato questo cambiamento, ma non è una novità che Amazon MGM Studios operi in questo modo, poiché in precedenza Road House doveva arrivare nei cinema ma invece è andato direttamente in streaming.