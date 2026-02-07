Il film Narnia diretto da Greta Gerwig su Netflix ha concluso le riprese

Una delle più grandi sorprese quando Netflix ha annunciato i suoi piani per il 2026 è stata che intendeva presentare in anteprima l'ambizioso progetto Narnia diretto da Greta Gerwig entro la fine dell'anno. Questo accadrebbe in un formato scaglionato, dove prima una prima cinematografica si svolgerebbe dal 26 novembre (probabilmente una presenza cinematografica minore conoscendo l'organizzazione di Netflix...) prima della grande anteprima streaming il giorno di Natale, come grande evento natalizio della compagnia.

Con questo in programma, NarniaWeb ha riportato che le riprese del film sono terminate, tutto dopo una produzione più lunga del previsto che è durata circa un mese in più del previsto a causa dell'inizio con un mese di ritardo a causa di un ritardo. Per quanto riguarda la durata finale della produzione, si è svolta su un periodo di sei mesi che si è svolto da agosto 2025.

Per quanto riguarda le location utilizzate per la produzione, NarniaWeb spiega che la maggior parte delle riprese è avvenuta a Londra, Manchester e Bradford, anche se gli effetti speciali probabilmente aggiungeranno molto a queste città e daranno loro quella scintilla tipica di Narnia.

Non vedi l'ora di vedere questa epica trasposizione di Narnia?