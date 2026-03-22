Il film Resident Evil con attori originali pubblicato su YouTube

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Mentre gli editori di videogiochi stringono i cordoni economici e diventano meno disposti a correre rischi, puoi sempre contare sui fan che prendano in mano la situazione e offrano un po' di intrattenimento divertente. Un esempio lampante di ciò è Resurrection: A Biohazard Story, che è stato ora pubblicato.

È un film di Resident Evil, ma offre qualcosa che pensiamo molti di voi adoreranno. L'ensemble comprende "il cast originale live-action di Resident Evil 1", in particolare:

• Charlie Kraslavsky nel ruolo di Chris

• Greg Smith nel ruolo di Barry

• Eric Pirius nel ruolo di Alberto

• Linda nel ruolo di Rebecca

L'unica mancante è Inez Paulson, che interpretava Jill Valentine. Si è allontanata da Resident Evil fin dall'inizio, e in realtà è stato solo due anni fa che si è rivelato chi fosse.

La premessa del film è:

"Resurrezione: Una storia di Biohazard è un fan film live-action di Resident Evil diretto da Andrew Saullo (The Keeper's Diary: A Biohazard Story) e scritto da Adi Attavane. Ambientata nel 2021, la storia segue un nuovo focolaio a Rosa Enferma, in Messico, dove qualcosa di profondamente sinistro viene orchestrato. Mentre il crescente conflitto divide il vecchio e il nuovo nella battaglia sempre accesa contro il bioterrorismo, eroi familiari sono costretti a intervenire, affrontando i loro passati strazianti... e affrontare un incubo che non è mai davvero finito."

Sembra emozionante? Guarda il film completo qui sotto.