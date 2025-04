Il film sul cioccolato di Hersey è in arrivo con il regista di Mean Girls al timone

Hollywood ama i progetti basati su IP consolidati. Il prossimo sforzo di capitalizzare su questo sta arrivando dal direttore di Mean Girls e Freaky Friday, poiché Mark Waters sta cercando di raccontare la storia di Hershey e di come il maestro cioccolatiere e imprenditore Milton Hersey sia venuto da umili origini per creare uno dei più grandi imperi dolciari del pianeta, il tutto diventando anche un ammirevole filantropo.

Al momento, non c'è un distributore collegato a questo film, ma ha già le sue star principali, dato che Finn Wittrock dovrebbe interpretare lo stesso Hershey, mentre Alexandra Daddario prenderà il posto di Kitty, la moglie di Hershey.

Variety osserva che le riprese del film inizieranno già dal mese prossimo in tutto lo stato della Pennsylvania, con l'intenzione di debuttare nei cinema nel 2026.

Siete interessati a un film biografico basato su Hershey?