Il finale della trilogia di Final Fantasy VII: Remake "piacerà a coloro che hanno amato l'originale"

Come probabilmente saprai, ci sono molte cose interessanti che accadranno con Final Fantasy VII: Remake nel prossimo futuro. Innanzitutto, uscirà su Switch 2 e Xbox Series S/X a gennaio, seguito dal sequel, Final Fantasy VII: Rebirth. E per finire, abbiamo anche la terza parte finale, che verrà rilasciata in tutti i formati in seguito.

Dopodiché, la trilogia sarà completa, e speriamo di essere soddisfatti di questo remake, che per molti versi può quasi essere considerato un nuovo gioco piuttosto che una semplice reinterpretazione di Final Fantasy VII. Almeno questo è quello che crede il game director Naoki Hamaguchi, che ha annunciato durante il Brazil Game Show 2025 che il finale è completo e che tutti i fan - sia vecchi che nuovi - lo apprezzeranno (trascritto da Wccftech):

"Naturalmente, ho già un'idea chiara del finale di Final Fantasy VII Remake Part 3. Penso che questa conclusione piacerà sia a chi ha amato l'originale sia a chi è diventato fan di FF7 grazie alla serie Remake. Sono fiducioso che questo nuovo gioco sarà amato da tutti".

Non sappiamo ancora quando la terza parte uscirà effettivamente, ma è probabile che manchino almeno qualche anno e il 2028 sarebbe la nostra ipotesi.