Il fondatore di Arkane se la prende con Game Pass: "Insostenibile e dannoso"

Il fondatore di Arkane Studios ha lanciato una critica feroce a Game Pass sui social media dopo l'ondata di licenziamenti della scorsa settimana presso Microsoft. Sostiene che Game Pass è un modello di business insostenibile che ha "danneggiato l'industria per oltre un decennio", grazie al portafoglio apparentemente senza fondo di Microsoft, ma avverte che una volta che i soldi si saranno prosciugati, la realtà lo raggiungerà. Colantonio continua spiegando che Game Pass semplicemente non può continuare a esistere accanto alle vendite di giochi tradizionali.

"Penso che Gamepass sia un modello insostenibile che ha danneggiato sempre di più l'industria per un decennio, sovvenzionato dai 'soldi infiniti' di MS, ma a un certo punto la realtà deve colpire. Non credo che GP possa coesistere con altri modelli, o uccideranno tutti gli altri o si arrenderanno".

E non è solo. Michael Douse, direttore editoriale di Larian (Baldur's Gate 3), ha fatto eco alle sue preoccupazioni. Sebbene ammetta che Game Pass potrebbe aiutare a ridurre il rischio per gli sviluppatori più piccoli, la domanda più grande è cosa accadrà quando quei soldi non ci saranno più. Sia lui che Colantonio sostengono che il modello non si adatta ai titoli premium del primo giorno: funziona davvero solo per i vecchi giochi del catalogo arretrato. Douse ha anche notato che preferisce l'approccio di "gestione del ciclo di vita" di Sony.

"'Cosa succede quando tutti quei soldi finiscono?' è la preoccupazione più rumorosa nella mia rete, e una delle principali ragioni economiche per cui le persone che conosco non sono passate al suo modello di business. La cosa del denaro infinito non ha mai avuto alcun senso".

Le critiche non si fermano qui. Sui forum di gioco come ResetEra, gli utenti hanno anche espresso frustrazione. Un commentatore scrive: "Game Pass costa posti di lavoro alle persone" e sostiene che "allena i giocatori a essere economici".

E questo potrebbe essere il vero nocciolo della questione. Mentre i consumatori amano il prezzo basso e l'accesso istantaneo, Game Pass va direttamente contro l'aumento dei costi di sviluppo, in un'epoca in cui i giochi AAA costano più che mai.

Allora, cosa pensi di Game Pass? Modello di consumo intelligente o morte lenta per lo sviluppo di giochi premium?