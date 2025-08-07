Il fondatore di Media Molecule, David Smith, lascia lo sviluppatore per concentrarsi su "progetti creativi personali"

HQ

Media Molecule è uno degli studi di sviluppo più conosciuti e amati del Regno Unito e l'azienda è diventata un baluardo per la creatività, mostrando come possono essere i giochi di contenuti generati dagli utenti se fatti correttamente. Gli esempi di questo includono il sempre popolare Little Big Planet e il più recente Dreams.

Perché vi diciamo questo? E' stato rivelato che uno dei fondatori di Media Molecule sta lasciando per inseguire e perseguire invece "progetti creativi personali". Questo individuo è David Smith, che per molto tempo è stato conosciuto come il direttore del gameplay dello studio.

Parlando dellaMedia Molecule partenza, Smith ha condiviso una dichiarazione in cui spiega: "Sono orgoglioso di dire che di tutti i giochi che abbiamo realizzato e stiamo realizzando, lo spirito di creatività e gioia li soddisfa tutti. Questo è stato un uso increscioso di quegli anni".

Questo è un momento particolarmente interessante per Media Molecule, poiché la partenza di Smith significa che ora tutti i principali fondatori hanno lasciato lo studio. Alex Evans ha lasciato nel 2020, seguito da Mark Healey e Kareem Ettouney nel 2023 e ora Smith nel 2025.

Per quanto riguarda il futuro di Smith, aggiunge: "Ho sentito un desiderio crescente di esplorare idee davvero selvagge e creare cose basate sulla mia fantasia personale. Anche se mi piace ancora molto la dinamica creativa del lavoro in Mm, semplicemente non ci sono abbastanza ore al giorno per lavorare in Mm e sui miei progetti personali, senza rinunciare del tutto a perseguire quella creatura mitica chiamata "equilibrio tra lavoro e vita privata"".