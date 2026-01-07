Il futsal brasiliano Alex Felipe muore inaspettatamente in Russia, all'età di 32 anni

HQ

Alex Felipe, un giocatore di futsal di 32 anni, è morto improvvisamente il 6 gennaio in Russia, in un aeroporto, mentre faceva il check-in per un volo per Mosca insieme ai suoi compagni di squadra. Felipe giocava dal 2020 alla MFK Norilsk Nickel nella Russian Futsal Super League, ed è stato anche parte della nazionale brasiliana di futsal.

"Non ci sono parole che possano consolare i cuori della famiglia, degli amici e di tutti coloro che hanno conosciuto il nostro atleta Alex", ha scritto l'agente di Felipe, Wone Sports. "Ciò che ci fa più male è che un padre, marito, figlio e amico che amavamo e ammiravamo senza sosta ci ha lasciati."

Prima di trasferirsi in Russia nel 2020, Felipe ha anche giocato per la squadra spagnola Movistar Inter, vincendo il campionato e la Coppa di Spagna nel 2014/15. Con lo Sporting CP ha vinto il suo trofeo più importante, la UEFA Futsal Champions League 2018/19. "Lo Sporting esprime le sue più sentite condoglianze alla sua famiglia e agli amici, lodandolo e ringraziandolo per gli anni di impegno e dedizione al club", scrisse il club portoghese.