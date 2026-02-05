Il futuro canadese dell'hockey su ghiaccio, Gavin McKenna, è accusato di aggressione aggravata

HQ

La prossima grande providenza canadese nell'hockey su ghiaccio è Gavin McKenna, diciottenne, che ora è accusato di aggressione aggravata come reato grave dalle autorità di State College, Pennsylvania, secondo la CNN e riportato dalla finlandese YLE. E come se un reato grave di aggressione aggravata non bastasse, McKenna è anche accusato di "aggressione semplice, reato minore e accuse sommarie di molestie e disturbo della sordine".

Questi presunti episodi sono avvenuti il 31 gennaio (secondo i documenti del tribunale). Secondo il Dipartimento di Polizia del State College, Gavin McKenna è stato coinvolto in "un alterco intorno alle 20:45 ET di sabato", e poi avrebbe "colpito un uomo di 21 anni in faccia, causando ferite che hanno richiesto un intervento correttivo". Inoltre, secondo il codice penale statale della Pennsylvania, la pena massima per aggressione aggravata di primo grado è di 20 anni di carcere.

Un'udienza preliminare è fissata per l'11 febbraio presso il Tribunale della Contea di Centre a Bellefonte, Pennsylvania.

Gli esperti di hockey sembrano pensare ampiamente che Gavin McKenna probabilmente "sentirà il suo nome chiamato per primo al draft dei giocatori di giugno a Buffalo, New York". In altre parole, McKenna non sta giocando nella NHL, almeno non ancora.