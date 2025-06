Il gabinetto filippino è rimasto sostanzialmente invariato dopo la battuta d'arresto di metà mandato Il presidente Marcos Jr mantiene i ministri chiave nonostante le precedenti richieste di dimissioni nel tentativo di ripristinare l'amministrazione.

HQ Le ultime notizie sulle Filippine . Ora sappiamo che il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr ha scelto di mantenere al suo posto la maggior parte dei suoi principali ministri, in seguito alla sua recente richiesta di dimissioni in seguito a risultati elettorali deludenti. La leadership economica e di difesa del governo rimane stabile, ha detto martedì il suo segretario esecutivo, mentre solo alcuni ruoli sono ancora in fase di revisione. Naturalmente, resta da vedere se seguiranno altre modifiche, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Berlino, Germania, 12 marzo 2024. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, riceve il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr. Successivamente entrambi tengono una conferenza stampa // Shutterstock