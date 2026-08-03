Il Galles è la prima Federazione Federativa a ritirare ufficialmente il sostegno alla rielezione di Infantino, ne seguiranno altri

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Il fallito piano della FIFA di vendere quote della Coppa del Mondo e di altre competizioni tramite una sussidiaria (FFE), un piano respinto dalla UEFA, arrivando persino ad annunciare un boicottaggio della Coppa del Mondo se fosse stato approvato, potrebbe avere gravi ripercussioni per il presidente FIFA Gianni Infantino. Lunedì mattina, il Galles è diventato la prima Federazione calcistica al mondo a ritirare ufficialmente il proprio sostegno a Infantino, che punta a essere rieletto Presidente della FIFA a marzo 2027 per quello che sarebbe il suo ultimo mandato quadriennale.

"I recenti fallimenti nella buona governance, nei processi, nella leadership, nei valori, nella gestione degli stakeholder, nelle comunicazioni e nel buon senso ci hanno portato a una posizione in cui il signor Infantino ha perso la fiducia della FAW per rimanere al timone del calcio mondiale", ha dichiarato la Federazione Gallese di Federazione. "La Federazione Calcistica del Galles conferma con la presente il ritiro del suo sostegno alla candidatura del signor Gianni Infantino, per la rielezione a Presidente della FIFA per il mandato 2027-2031".

Secondo testate inglesi come BBC e Sky, la Football Association in Inghilterra farà un annuncio simile, ritirando il suo sostegno all'Infantino per la rielezione. E potrebbe essere l'inizio di un approccio coordinato da parte delle federazioni europee per rimuoverlo dall'incarico, aumentando la pressione affinché si dimetta o abbandoni ufficialmente la corsa alla rielezione.

E secondo The Telegraph, la UEFA ha persino dichiarato alla FIFA che sta "valutando attivamente azioni legali, arbitrato e/o reclami normativi derivanti dal piano FFE proposto dalla FIFA".

Se nelle prossime ore e giorni verranno fatti altri annunci, resta da vedere quanta pressione Infantino potrà sopportare, sapendo di aver perso quasi tutto il sostegno almeno in UEFA, che è la più potente delle sei confederazioni continentali (la minaccia del boicottaggio della Coppa del Mondo da parte dei paesi europei ha di fatto ucciso tutte le attività commerciali che la FIFA avrebbe potuto avere anche se avesse continuato con il piano).