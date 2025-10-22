Il game director di Astro Bot difende PS5 nel dibattito tra console e PC

HQ

Il direttore di Astro Bot Nicolas Doucet si è fatto avanti per la PS5 in una moltitudine di modi, difendendo anche la console rispetto a un'esperienza PC per sviluppatori e giocatori. Mentre i puristi del PC credono ancora che la loro piattaforma sia superiore, c'è un semplice fascino nel divertimento immediato fornito in una console a Doucet.

Parlando con The Game Post, ha dichiarato: "È un hardware specifico che è assolutamente impostato. Sai che ciò che vedi nel tuo ufficio mentre crei il gioco, è sicuramente ciò che le persone vedranno a casa loro mentre giocano. Questo ci permette di concentrarci, perché non si sta dedicando tempo alla compatibilità o alle permutazioni. È per questo che mi sono sempre piaciute le console... Ho sempre preferito stare dalla parte delle console, perché si tratta solo di plug and play".

Per quanto riguarda la PS5, Doucet ritiene che abbia fatto passi da gigante rispetto alla PS4, anche se alcuni fan non la vedono in questo modo. La chiave del più grande salto generazionale della PS5? DualSense e un SSD, secondo Doucet.

"Ma penso che la PS5, tra il DualSense e l'SSD, abbia davvero portato qualcosa di speciale. Con l'SSD... Sto pensando a cose come i giochi Souls, dove si muore spesso. E quando si muore, prima si doveva aspettare molto tempo prima di avere un secondo tentativo. Con l'SSD, diventa molto, molto veloce. Quindi, in termini di piacere di gioco, questo è davvero aumentato", ha detto, aggiungendo che mentre cose come la grafica possono essere determinate in pochi secondi dopo aver fissato uno schermo, le prestazioni e i controller richiedono che un giocatore si prenda del tempo per capire le differenze.