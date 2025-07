Il gatto con il cappello torna a febbraio, come film d'animazione con Bill Hader come protagonista

Nel 2003, siamo stati messi a conoscenza di un adattamento live-action di The Cat in the Hat, un film con Mike Myers nel ruolo principale come una versione protesica del protagonista felino. Era, per usare un eufemismo, puro carburante da incubo, ma anche un grande esempio di live-action e creatività fisica, qualcosa che spesso non vediamo oggi con l'ascesa degli schermi verdi/blu e degli effetti speciali.

Ad ogni modo, due decenni dopo, la creazione del Dr. Seuss sta tornando sul grande schermo, ma questa volta in formato animato. Conosciuto come The Cat in the Hat, questo film sarà più meraviglioso che strano, più incline al pubblico più giovane, poiché si tratta di diffondere gioia e mostrare il mondo in una luce che forse altrimenti non si vedrebbe.

Questa volta, il Cat è doppiato da Bill Hader, e il resto del cast include il titano vocale Matt Berry, oltre a Xochitl Gomez, Quinta Brunson, Paula Pell, Tiago Martinez, Giancarlo Esposito, America Ferrera, Bowen Yang e Tituss Burgess. Il film è diretto da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, e costituisce di fatto il primo lungometraggio di Warner Bros. Pictures Animation, quando debutterà nelle sale il 25 febbraio 2026.

Dai un'occhiata al trailer e alla sinossi completa qui sotto.

Nel film, il nostro eroe affronta il suo compito più difficile per l'I.I.I.I. (Institute for the Institution of Imagination and Inspiration, LLC): fare il tifo per Gabby e Sebastian, una coppia di fratelli alle prese con il loro trasferimento in una nuova città. Noto per aver esagerato con le cose, questa potrebbe essere l'ultima possibilità di questo agente del caos di mettersi alla prova... o perdere il suo cappello magico!"