Il gesto di sportività al Tour de France dopo la caduta di Tadej Pogacar nella tappa 11

Il Tour de France 2025 è ripreso mercoledì senza modifiche in Classifica Generale: Ben Healy continua a guidare con la maglia gialla, chiudendo 24° nella tappa 11 di Tolosa, vinta dal norvegese Jonas Abrahamsen, una vittoria storica in quanto è stata la prima vittoria di tappa del Tour de France da parte del team scandinavo Uno-X.

Il grande titolo della tappa 11 è stato, tuttavia, la caduta di Tadej Pogacar. Tuttavia, a soli 3 km dall'arrivo, lo sloveno, tre volte campione del Tour de France, è caduto a terra. Non ha subito alcuna ferita a parte lievi abrasioni, come il suo team ha confermato in seguito, ed è stato rapidamente aiutato da un uomo di servizio per riparare il grosso e tornare rapidamente sulla strada.

Tuttavia, la cosa più notevole è successa quando i suoi rivali in classifica generale, sapendo della sua caduta, hanno deciso di aspettarlo, quando avrebbero potuto facilmente vincere circa 20 o 30 secondi in classifica.

Uno di loro era Enric Mas del Movistar Team. "È il miglior corridore, e la gara non era davvero adatta a noi in classifica generale, quindi è stato deciso di fermarsi", ha detto (via RTVE).

Nonostante la caduta, Pogacar è ancora secondo in classifica generale e a soli 29 secondi da Healy. Remco Evenepoel è terzo, a 1 minuto e 29 secondi, e il due volte campione Jonas Vingegaard è quarto con 1 minuto e 46 secondi.