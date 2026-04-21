Il Giappone allenta le restrizioni all'esportazione di armi, permettendogli di vendere armi letali

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Per la prima volta in decenni, il Giappone sta facendo un grande passo lontano dal pacifismo, allentando le restrizioni sul suo commercio di armi. Questo ora permette al paese di vendere armi letali a oltre una dozzina di paesi, anche se rimangono alcune barriere importanti.

In precedenza, il commercio di armi dal Giappone ad altri paesi era consentito solo per cinque categorie. Erano: soccorso, trasporto, allerta, sorveglianza e dragaggio mine. Queste restrizioni saranno ora revocate. Tuttavia, ci sono ancora alcuni divieti. Ad esempio, il Giappone non può vendere armi ai paesi coinvolti in conflitti. Secondo la BBC, le autorità giapponesi menzionano che consentiranno eccezioni in "circostanze speciali".

"In un ambiente di sicurezza sempre più severo, nessun singolo paese può ora proteggere la propria pace e sicurezza da solo", scrisse il primo ministro giapponese Sanae Takaichi. "Con il nuovo sistema, promuoveremo strategicamente i trasferimenti di attrezzature mentre prenderemo decisioni ancora più rigorose e caute sulla possibilità che tali trasferimenti siano ammissibili."

La Cina ha sollevato preoccupazioni per quella che definisce la "militarizzazione sconsiderata " del Giappone. Il suo ministero degli esteri ha dichiarato che il paese si oppone alla decisione presa dal Giappone e che sarà molto vigile sulla questione.

Il Giappone ha partecipato anche ai giochi di guerra annuali tra Stati Uniti e Filippine quest'anno, dove di solito resta osservatore. Dopo ottant'anni di pacifismo, sembra che il Giappone stia riaccendendo la sua macchina bellica, con restrizioni significative ancora in vigore, anche se dovremo vedere quanto siano giustificate le preoccupazioni degli altri paesi.