Il Giappone approva un budget record di 785 miliardi di dollari per contenere il crescente debito
Il gabinetto giapponese ha approvato un budget record di 122,3 trilioni di yen (785 miliardi di dollari) per il prossimo anno fiscale, impegnandosi a tenere sotto controllo il debito pubblico nonostante le crescenti pressioni di spesa.
Il Primo Ministro Sanae Takaichi ha dichiarato che il bilancio mira a sostenere l'economia evitando un forte aumento del debito pubblico.
Il debito pubblico più alto tra i paesi ricchi
Sebbene la spesa aumenterà, il governo prevede di prendere in prestito solo poco più rispetto a quest'anno emettendo meno nuovi obbligazioni di quanto molti temessero.
Si prevede che un aumento delle entrate fiscali aiuti a coprire i costi aggiuntivi, inclusi il welfare sociale, la difesa e gli interessi sul debito esistente. Tuttavia, i pagamenti del debito stanno diventando più costosi con l'aumento dei tassi di interesse.
Il Giappone ha già il debito pubblico più alto tra i paesi ricchi, il che significa che il governo deve essere cauto poiché spende di più e il debito diventa più costoso.