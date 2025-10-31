Il Giappone cerca di frenare l'aumento degli attacchi degli orsi con cacciatori reclutati

HQ

Il governo del Giappone ha trovato una soluzione a uno dei problemi più sorprendenti del paese. A causa di un notevole aumento degli attacchi di orsi, il ministero dell'ambiente ha deciso che la strada da seguire è quella di assumere cacciatori per abbattere gli orsi e quindi ridurre anche la frequenza degli attacchi.

Secondo BBC News, finora quest'anno il Giappone ha visto 12 morti a causa di attacchi di orsi, che è il numero più alto mai registrato da quando è iniziato il monitoraggio negli anni 2000. Si potrebbe vedere questa come una reazione un po' eccessiva a causa del fatto che la popolazione del Giappone è di circa 123 milioni di persone, ma il governo ha descritto la situazione come una "seria minaccia alla sicurezza pubblica".

Un'altra soluzione oltre ai cacciatori di orsi sarà quella di consentire alla polizia di sparare agli orsi con i loro fucili, ma non sapremo la decisione esatta che il paese prenderà fino a metà novembre, quando verrà messo in atto l'accordo di contromisure.

Vale anche la pena notare che oltre ai 12 morti di quest'anno, il Giappone ha registrato oltre 100 infortuni legati agli orsi quest'anno, la maggior parte dei quali apparentemente sono legati agli orsi bruni più aggressivi e più grandi che si trovano sull'isola di Hokkaido. L'esatta suddivisione delle ferite attribuite a ciascuna specie di orso non è dichiarata, ma si afferma che l'orso nero giapponese tende ad essere più docile e più piccolo, e ha meno probabilità di essere la causa dei decessi/ferite.