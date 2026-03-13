Il Giappone si unirà al progetto di difesa missilistica "Golden Dome" di Trump
Si prevede che Takaichi discuta l'iniziativa durante un vertice dei leader a Washington il 19 marzo.
Il Giappone prevede di aderire all'iniziativa statunitense di difesa missilistica "Golden Dome", secondo fonti governative, con la Primo Ministro Sanae Takaichi che dovrebbe annunciare la decisione durante una visita a Washington la prossima settimana.
Il progetto, promosso dal presidente statunitense Donald Trump, mira ad espandere le capacità avanzate di difesa missilistica tra le nazioni alleate. Tokyo si sta inoltre preparando a potenziali richieste da parte di Washington per aumentare la produzione di missili, poiché i conflitti in Medio Oriente e altrove esercitano una crescente pressione sulle scorte di difesa occidentali.
Si prevede che Takaichi discuta l'iniziativa durante un vertice dei leader a Washington il 19 marzo. I funzionari affermano che la partecipazione del Giappone rafforzerebbe la cooperazione militare tra i due alleati contribuendo al contempo a migliorare la difesa regionale contro le minacce di missili balistici.