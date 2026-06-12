Il giocatore britannico Daniel Evans annuncia il ritiro dopo Wimbledon

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Daniel Evans, giocatore britannico di Birmingham, ha annunciato che si ritirerà dopo Wimbledon 2026, concludendo la sua carriera a 36 anni. Evans, che ha debuttato nel 2008, ha raggiunto il suo massimo in carriera al numero 21 al mondo nell'agosto 2023, quando ha vinto il suo trofeo più importante, un torneo ATP 500, il Washington Open, battendo Tallon Griekspoor.

Evans ha inoltre sconfitto l'attuale numero 4 al mondo Felix Auger-Aliassime al Murray River Open 2021, vincendo il suo primo titolo ATP (uno dei due). Evans ha anche giocato per la Gran Bretagna nella Coppa Davis, facendo parte della squadra che ha vinto la Coppa Davis nel 2015. È stato anche il partner di doppio di Andy Murray alle Olimpiadi del 2024, quando Murray si è ritirato.

"Questo sport mi ha dato tutto. Le amicizie, le esperienze, le battaglie e persino i giorni difficili erano speciali col senno di poi. Ho amato ogni singolo minuto di essere una giocatrice professionistica di tennis", ha detto Evans sui social media. "Rappresentare la Gran Bretagna sia in Coppa Davis che alle Olimpiadi rimane il più grande onore della mia carriera e qualcosa che custodirò per il resto della mia vita. Non vedo l'ora di concludere in grande questi ultimi due tornei e di dare tutto quello che ho un'ultima volta.."