Il giocatore del Monterrey Lucas Ocampos soffre di paralisi facciale causata da un virus; I fan si divertono con i meme

Lucas Ocampos, attaccante argentino 31 anni, ex giocatore a Monaco, Marsiglia, AC Milan, Siviglia e Ajax, si sta riprendendo da una paralisi facciale, probabilmente causata da un virus. Di conseguenza, ora deve trascorrere due settimane in completo riposo.

Attualmente Ocampos gioca per il club messicano Monterrey, che ha condiviso una dichiarazione. "Il Club de Futbol Monterrey riporta che il giocatore Lucas Ocampos ha presentato paralisi facciale sul lato sinistro del viso, probabilmente di eziologia virale. Il giocatore è stato valutato da uno specialista per determinare il trattamento appropriato".

Questo episodio avviene solo pochi giorni prima dell'inizio della Clausura della Liga MX, e segue un incidente domestico subito da Ocampus mesi prima, quando è caduto da uno skateboard mentre correva ad aiutare una delle sue figlie durante una lezione di equitazione. Si è fratturato il polso e ha subito un trauma facciale che lo ha costretto a stare fuori per due mesi.

Lucas Ocampos è arrivato al Monterrey nel settembre 2024, ma da allora ha subito una serie interminabile di infortuni e ora strani contrattempi che gli impediscono di giocare regolarmente... e i fan di Monterrey stanno iniziando a trasformarne meme.