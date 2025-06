Il giocatore del Pachuca nega l'insulto razzista contro il difensore del Real Madrid Antonio Rüdiger

HQ

Antonio Rüdiger, difensore tedesco del Real Madrid, che ha fatto il suo debutto nella Coppa del Mondo per club domenica scorsa nella vittoria per 3-1 contro il Pachuca, ha denunciato un abuso razzista da parte di un giocatore della squadra messicana, Gustavo Cabral. Rüdiger è caduto a terra dopo una colluttazione con Cabral, e quando l'arbitro Ramón Abatti è venuto a parlare con loro, ha incrociato le braccia sul petto, il protocollo FIFA contro il razzismo.

L'allenatore del Real Madrid Xabi Alonso ha detto dopo la partita che credono ad Antonio e che la FIFA sta indagando. "Nel calcio non c'è tolleranza per questo, e se è successo, allora bisognerebbe prendere delle misure".

Tuttavia, Cabral ha negato di aver usato insulti razzisti contro Rüdiger. "Non c'era nulla di razzista. L'ho chiamato 'cagón de mierda ' come si dice in Argentina, tutto qui". Questa espressione può essere tradotta come "codardo" o "debole", poiché Rüdiger è rimasto a terra, apparentemente lamentandosi di un colpo di Cabral.