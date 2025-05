Il giocatore del Real Madrid Raúl Asencio sarà processato per aver condiviso un video sessuale che coinvolge un minore

HQ

Raúl Asencio, 22enne giocatore del Real Madrid, promosso dalla squadra B in questa stagione, è ancora coinvolto in una questione legale: è sospettato di aver condiviso un video sessuale che coinvolge un minore, ed è stato convocato da un giudice delle Isole Canarie e andrà a processo insieme a tre ex colleghi del settore giovanile del Real Madrid (solo Asencio è attualmente ancora impiegato dal Real Madrid, il resto non è più legato al club).

Asencio è stato incriminato insieme ad Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez con l'accusa di divulgazione di segreti (distribuzione di immagini intime senza permesso) e di pedopornografia, poiché le immagini mostrano una giovane donna che all'epoca aveva 16 anni.

García, Ruiz e Rodríguez (all'epoca di 20 e 21 anni) hanno avuto un rapporto sessuale consensuale nel giugno 2023 con due ragazze, di 16 e 18 anni, e uno dei ragazzi ha registrato un video. Nonostante le ragazze gli abbiano chiesto di cancellarlo dal telefono, i video sono stati conservati e inviati a diversi gruppi WhatsApp.

Il coinvolgimento di Asencio in tutto questo arriva quando, una settimana dopo l'incidente, ha chiesto a uno dei ragazzi (Juan) di inviargli il video tramite WhatsApp, in modo che si possa guardare solo una volta, quindi non poteva tenerlo. Tuttavia, l'ha mostrato a una terza persona, questa è la rivelazione di segreti, ed è per questo che il giudice mantiene ancora la sua imputazione nel crimine, come riportato tramite EFE.

A chi ha mostrato Raúl Asencio il video sessuale?

Un fatto chiave per comprendere il contesto del suo coinvolgimento nel crimine è che, come riportato da El Confidencial nel febbraio 2025, la terza persona a cui Asencio ha mostrato il video era l'allora fidanzato di una delle ragazze coinvolte nell'incontro sessuale.

"La persona a cui l'ha mostrato era l'allora fidanzato di una delle ragazze. Questa terza persona ha appreso da Asencio che la ragazza aveva avuto un incontro sessuale, di cui all'epoca non era a conoscenza. È così che le ragazze hanno saputo che il loro sex tape stava circolando alle loro spalle e sono andate a denunciarlo alla Guardia Civil", ha detto El Confidencial, che ha avuto accesso alla sentenza lo scorso gennaio, quando il Tribunale Provinciale di Las Palmas ha respinto l'appello di Asencio.

È stato lo stesso Asencio a incriminarsi quando in seguito ha detto, in una chat vocale a questa persona, "Ehi, fratello, te l'ho mostrato perché me l'ha mandato Juan". Ma Asencio non ha partecipato all'incontro sessuale – quindi non ha registrato nulla – non ha condiviso il video attraverso altre chat di gruppo, dove sono stati fatti alcuni commenti davvero degradanti. Quello che ha fatto è stato richiedere il video "sapendo che era stato ottenuto senza il consenso delle potenziali vittime e trattenuto contro la loro richiesta di cancellarlo" - come ha detto il giudice - che è stato inviato in modo da non poterlo tenere nel suo telefono, e lo ha mostrato a qualcun altro, il fidanzato di una delle ragazze... che ha finito per essere la chiave per denunciare l'intero crimine.