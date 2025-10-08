Il giocatore della Liga Rafa Mir è stato perseguito per violenza sessuale

HQ

Rafa Mir, attaccante del club della Liga Elche, precedentemente a Valencia, Nottingham Forest, Siviglia e Wolverhampton Wanderers, è stato perseguito dal tribunale di Llíria (Valencia) per aggressione sessuale e uso di violenza.

Gli eventi sono accaduti il 1° settembre 2024 a casa sua, all'epoca un giocatore del Valencia CF. È stato arrestato due giorni dopo e rilasciato dopo una notte in carcere in libertà vigilata, con il divieto di lasciare la Spagna e con un ordine restrittivo di 500 metri con la vittima.

Secondo il giudice, ci sono "indizi, non semplici sospetti, di due episodi di violenza sessuale da parte di Rafa Mir nei confronti di una denunciante di 21 anni. Il primo in piscina e un secondo in bagno. In entrambi i casi, ha avuto un rapporto sessuale, inserendo le dita in lei senza il suo consenso, nonostante la vittima gli avesse detto di fermarsi, lasciandolo andare e spingendolo via", spiega (via AS).

Il giocatore sarà tenuto a pagare una cauzione di 12.500 euro ed è stato convocato a testimoniare lunedì prossimo, 13 ottobre. Su richiesta del suo avvocato, Mir apparirà online. Una volta accaduti gli eventi dell'anno scorso, il Valencia ha inflitto una sanzione pecuniaria al giocatore e quando la stagione è finita è tornato al Siviglia, dove è stato ceduto in prestito all'Elche CF, recentemente promosso in prima divisione.