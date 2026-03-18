Il gioco di carte collezionabili Cyberpunk 2077 è il TCG più finanziato di sempre

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Spostati Pokémon, Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh! e Gwent. In città arriva un nuovo gioco di carte collezionabili di successo, pieno di potenziamenti cibernetici, giacche di pelle e sentimenti anti-corpo. È arrivato il Gioco Ufficiale di Carte Collezionabili Cyberpunk e sta facendo scalpore su Kickstarter.

Al momento della stesura, il totale raccolto da 9.021 sostenitori è di £5.631.512, che sicuramente aumenterà esponenzialmente quando leggerai questo, dato che quando abbiamo saputo di questa campagna tramite Eurogamer, il totale era confortevole a £2.000.000+. Considerando che l'obiettivo per il Kickstarter era un relativamente misero £74.856, si può dire con certezza che probabilmente vedremo questo progetto prendere vita.

Se vuoi entrare in anticipo, un pledge da 49$ ti darà accesso a due mazzi starter, e i pledge aumentano il numero di carte che ottieni man mano che più soldi metti a posto. Arrivano fino a 7999 dollari, che ti danno una carta speciale in metallo, otto mazzi iniziali, quasi 2000 pacchetti booster, alcuni dadi, un'altra carta in metallo, accessori con i design a tua scelta, un playmat, una scatola per mazzi, un raccoglitore di carte e 6 fogli non tagliati di carte rare.

Le prime carte saranno lanciate entro la fine dell'anno, quindi tenete d'occhio l'ultima moda TCG che sicuramente arriverà presto nei negozi e negli annunci su eBay.