Il gioco sessualmente esplicito e violento No Mercy ritirato dalla vendita su Steam nel Regno Unito

Dopo essere stato chiamato in causa dal segretario alla tecnologia del Regno Unito, Peter Kyle, di recente (grazie, LBC), Valve ha deciso di prendere provvedimenti e di rimuovere il videogioco in conflitto No Mercy dalla vendita nel Regno Unito il Steam.

Il titolo è considerato molto esplicito dal punto di vista sessuale e presenta temi di incesto, dominazione maschile e contenuti grafici, ed è stato utilizzato come esempio della mancanza di regolamentazione sulla vetrina di Valve. Dopo essere stata messa sotto i riflettori, l'azienda americana ha ritirato il gioco da diversi mercati sulla piattaforma, incluso il Regno Unito, come notato da GamesIndustry.biz.

Per coloro che si chiedono come un gioco così conflittuale sia riuscito ad essere messo in vendita in primo luogo, Steam in realtà non richiede PEGI o valutazioni locali per vendere un gioco sulla piattaforma in un paese. Ciò significa che, anche se PEGI avrebbe probabilmente avuto molto da dire sul gioco, poteva essere venduto il Steam senza problemi, e lo era, fino a poco tempo fa.

Parlando con LBC in precedenza, il Games Rating Authority ha osservato: "Nel Regno Unito, le versioni fisiche dei giochi devono avere una classificazione PEGI per legge. I giochi digitali non sono obbligatori per legge per avere una classificazione in base all'età, ma la maggior parte dei principali negozi utilizza l'affidabile processo di classificazione in base all'età PEGI per garantire la sicurezza dei consumatori.

"Sebbene i giochi su Steam possano opzionalmente richiedere una classificazione PEGI per età tramite il nostro processo di classificazione, non è richiesto dalla piattaforma prima dell'uscita di un gioco.

"La Games Rating Authority non ha classificato questo gioco e non è stata avvicinata per classificarlo sin dalla sua uscita."

Valve non ha commentato la decisione di chiudere il gioco in alcuni mercati.