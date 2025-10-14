Il Giorno dei Mercenari ritorna nel primo pacchetto taglie di Borderlands 4

HQ

Dopo l'arrivo di Borderlands 4 all'inizio di settembre, è stato presto confermato che il gioco avrebbe avuto un supporto post-lancio piuttosto ristretto, a partire dal primo di molti DLC su scala ridotta noti come Bounty Packs. Per i fan di Borderlands 2, questi sembrano essere in qualche modo simili ai pacchetti Headhunter più piccoli e, in modo simile a come tendevano a riflettere le festività e i periodi festivi, il primo Bounty Pack per Borderlands 4 farà lo stesso.

Come parte del recente Pax Australia, Gearbox era presente per rivelare il Bounty Pack 1, noto come How Rush Saved Mercenary Day. Per chi non lo sapesse, Mercenary Day è l'equivalente dell'universo Borderlands ' del Natale, e per quanto riguarda il modo in cui verrà presentato con questo DLC, ci viene detto quanto segue.

"Rush, l'affabile leader degli Outbounders, ha nostalgia di casa e nostalgia per le vacanze che ha amato negli anni passati. Secondo i suoi calcoli, sta per essere il Giorno dei Mercenari, un momento allegro per fare regali e sparare con amici e familiari, e vorrebbe portare la stessa allegria festiva alla gente di Kairos. Ma le sue speranze di allegria natalizia sono in diretta opposizione a Screw, il ministro della cultura del cronometrista che ha il compito di mantenere le celebrazioni il più blande e omogenee possibile. Attraverso una serie di nuovissime missioni principali, mostrerai a Screw il vero significato del Giorno dei Mercenari con ogni mezzo necessario, e forse otterrai un nuovo bottino leggendario nel processo.

Per quanto riguarda ciò che il pacchetto offrirà, oltre a una nuova storia più piccola da seguire, ci sono state promesse quattro armi rilanciabili, quattro Vault Hunter teste e quattro skin (una per ogni personaggio), cinque skin per armi, cinque skin per veicoli, quattro Echo-4 skin per droni e due Echo-4 accessori per droni.

Puoi vedere il trailer di Bounty Pack 1 qui sotto e, per quanto riguarda la sua data di lancio, è fissata per il 20 novembre, con disponibile come acquisto separato o come parte del pacchetto più ampio incluso nelle edizioni Deluxe e Super Deluxe del gioco.