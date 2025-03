Il giudice degli Stati Uniti paragona le deportazioni venezuelane alle politiche dell'era nazista

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti e il Venezuela . Un giudice della corte d'appello degli Stati Uniti ha criticato aspramente la deportazione dei migranti venezuelani da parte dell'amministrazione Trump, sostenendo che anche ai nazisti sono state concesse maggiori protezioni legali durante la seconda guerra mondiale.

Il caso ruota attorno all'uso dell'Alien Enemies Act del 1798, che è stato invocato per espellere i presunti membri delle bande senza revisione giudiziaria. Nel frattempo, le famiglie dei deportati contestano le affermazioni, affermando che i loro parenti sono stati erroneamente etichettati come criminali.

L'amministrazione insiste sul fatto che le preoccupazioni per la sicurezza nazionale giustificano le sue azioni, mentre la magistratura rimane divisa sull'autorità esecutiva. Per ora, resta da vedere come la corte si pronuncerà su questa politica controversa.