Il giudice del processo per la morte di Maradona è stato rimosso perché stava girando segretamente un documentario

Il processo sulla morte di Diego Maradona, con sette membri del suo staff medico accusati di omicidio colposo dopo la sua morte nel 2020, rischia seriamente di essere dichiarato nullo, dopo che uno dei giudici è stato rimosso dal processo. Il motivo? Stava girando di nascosto un documentario sul processo, con se stessa come protagonista, alle spalle degli altri due giudici, avvocati, pubblici ministeri, imputati e chiunque altro, girato di nascosto con telecamere che nessuno vedeva.

Sospetti sul giudice Julieta Makintach sono emersi dieci giorni fa, con serie prove contro di lei (tra cui un trailer della prevista docuserie in tre episodi, intitolata "Divine Justice", che la mostrava mentre entrava nell'edificio del tribunale mescolata a notizie sulla morte di Maradona e sospetti intorno alla sua équipe medica; il trailer termina con la frase "il giudice di Dio").

Quel trailer è stato mostrato in aula martedì tra l'incredulità e l'imbarazzo di tutti i presenti, e poi tutte le parti hanno concordato di spingere Makintach dal processo perché la sua integrità e neutralità sono state messe in discussione. Il giudice ha detto che era vittima di una campagna di discredito, ma dopo quattro ore di tensione, come riportato da El País, ha accettato la decisione. Probabilmente dovrà affrontare le accuse a sua volta.

"Un imbarazzo per il mondo": pubblici ministeri e avvocati concordano sulla rimozione del giudice

Julio Rivas, avvocato del neurochirurgo Leopoldo Luque, il principale sospettato della morte di Maradona, ha chiesto la rimozione di Makintach a causa delle domande del giudice, comportandosi come se stesse "seguendo un copione" e mettendo in dubbio che il suo verdetto sarebbe stato influenzato dal documentario in cui stava recitando, perché "una condanna un finale migliore per un documentario, Un'assoluzione non vende".

Per una volta, avvocati e pubblici ministeri hanno concordato che doveva essere rimossa. Il procuratore Patricio Ferrari ha detto che il giudice stava "agendo come un'attrice, non come un giudice". La sensazione generale è che si tratti di un "imbarazzo per il mondo", nelle parole Fernando Burlando, avvocato di due delle figlie, la stella del calcio, Dalma e Gianinna.

"Stiamo valutando da 10 giorni quello che succede con il giudice, non quello che è successo agli assassini di Diego Armando Maradona. Abbiamo già visto maltrattamenti quando la sua salute è stata curata, e ora vediamo maltrattamenti da parte del sistema giudiziario nei confronti di lui e di tutta la sua famiglia", ha detto l'avvocato.

Ora che uno dei tre giudici del processo è stato rimosso, dopo quasi tre mesi, lo scenario più probabile è che il processo venga dichiarato nullo, cosa che gioverebbe di più agli imputati, con le figlie di Maradona che desiderano che il processo si concluda il prima possibile. Giovedì verrà annunciata una decisione sul fatto che il processo continuerà o meno.