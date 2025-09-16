Il giudice ritira le accuse di terrorismo nel caso Luigi Mangione

HQ

Questo caso ha fatto notizia per mesi. Ora, abbiamo la notizia che un giudice di New York ha respinto le accuse di terrorismo contro Luigi Mangione per l'omicidio del dirigente sanitario Brian Thompson, stabilendo che i pubblici ministeri non sono riusciti a dimostrare che l'attacco aveva lo scopo di influenzare la politica o intimidire i lavoratori. Mangione, che si è dichiarato non colpevole, rimane accusato di omicidio e diversi altri reati e potrebbe ancora affrontare l'ergastolo se condannato. La decisione non ha alcun impatto su un caso federale separato, in cui le autorità stanno perseguendo la pena di morte. La sua prossima apparizione in tribunale è prevista per dicembre, mentre sostenitori e critici continuano a scontrarsi sulle sue motivazioni e sul più ampio dibattito sui costi sanitari. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!