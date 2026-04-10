Il golfista scozzese Robert MacIntyre rischia un processo disciplinare per un crollo al Masters di Augusta

HQ

Il golfista scozzese Robert MacIntyre, ottavo nel PGA Tour, è stato criticato per il suo comportamento irrispettoso, mostrando il dito medio alla telecamera mentre faticava nell'Augusta National, mandando continuamente la palla nello stagno e commettendo un quadruplo bogey che lo ha portato all'ultimo posto della classifica, chiudendo con 8+ dopo il primo giorno.

È stato anche visto sbattere contro il campo da golf con la mazza per frustrazione, il che ha portato molti utenti sui social a prenderlo in giro e a criticare anche l'atteggiamento del ventinovenne.

MacIntyre si è rifiutato ieri di parlare con i media e, secondo la BBC, potrebbe ricevere provvedimenti disciplinari per la sua mancanza di buone maniere, dato che gli organizzatori del Masters sarebbero noti per le loro rigide regole di comportamento. Lo scozzese era arrivato fino al quinto posto nel ranking PGA all'inizio di quest'anno e si è classificato quarto al Players Championship.