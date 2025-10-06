Il governo francese crolla poche ore dopo la formazione

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il nuovo primo ministro francese si è dimesso meno di un giorno dopo aver formato il suo gabinetto, citando la crescente opposizione di alleati e rivali. La mossa ha suscitato richieste di elezioni anticipate, con i critici che si chiedono per quanto tempo un governo possa resistere in un parlamento profondamente frammentato. I mercati hanno reagito bruscamente, con le azioni francesi e l'euro in forte calo, riflettendo il disagio degli investitori. Le dimissioni segnano l'ennesima battuta d'arresto per il presidente, i cui precedenti tentativi di formare un governo stabile hanno ripetutamente vacillato. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!