Il governo iraniano prenderà la decisione finale sulla partecipazione ai Mondiali: le possibilità di giocare negli Stati Uniti sono "molto basse"

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Il Ministro dello Sport e della Gioventù dell'Iran, Ahmad Donyamale, sta aspettando una risposta dalla FIFA per prendere una decisione finale sul loro coinvolgimento nella Coppa del Mondo, dove attualmente sono programmati tre partite della fase a gironi negli Stati Uniti, contro Nuova Zelanda e Belgio a Los Angeles e contro l'Egitto a Seattle.

"Se accettato, la partecipazione dell'Iran alla Coppa del Mondo sarà certa. Tuttavia, la FIFA non ha ancora risposto", ha dichiarato Donyamali all'agenzia di stampa Anadolu in Turchia domenica scorsa. Si riferisce a una richiesta di trasferire le partite dei Mondiali dagli Stati Uniti al Messico e, sebbene l'Iran sembri non aver ricevuto risposta, il presidente della FIFA Gianni Infantini ha confermato che non si sta considerando un trasferimento e che le partite si svolgeranno dove è stato annunciato, "dove dovrebbero essere secondo la legge".

Donyalami ha confermato che la squadra sarà pronta, ma la decisione finale sarà presa dal governo. Ha detto che le garanzie di sicurezza per i loro giocatori e il personale negli Stati Uniti sono "discutibili" e "in queste circostanze, la possibilità che l'Iran partecipi alle partite della Coppa del Mondo negli Stati Uniti è molto bassa.

"Ma, se verranno fornite le garanzie di sicurezza necessarie, il nostro governo prenderà la decisione sulla partecipazione dell'Iran alla Coppa del Mondo".