Il Grand Tour torna questa settimana... Una specie di

The Grand Tour ha terminato la sua corsa il Prime Video, ma in qualche modo sta anche facendo un ritorno. Sembra contraddittorio perché lo è. Non ci saranno ulteriori nuovi capitoli della serie automobilistica, ma ciò non significa che non tornerà lo stesso...

È stato confermato un nuovo spettacolo di riepilogo/highlights, con l'inizio di questa settimana. Lo spettacolo avrà quattro parti che debutteranno nel corso di quest'anno e nel 2026, e la prima che arriverà il 18 aprile è nota come The Not Very Grand Tour: The Power and the Glory.

Questo spettacolo renderà omaggio al motore a combustione interna e ripercorrerà il periodo trascorso da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May a Detroit per la serie principale, dove hanno portato un gruppo di muscle car americane a fare un giro intorno a quella che un tempo era la patria della pura energia ICE.

Ancora una volta, questa non è una nuova avventura con il trio, ma solo un riassunto di quell'avventura in cui apparentemente condivideranno bocconcini e aneddoti su ciò che è stato necessario per girare una storia del genere.

Puoi vedere il primo trailer di questo episodio qui sotto e, per quanto riguarda gli altri tre episodi salienti, anche se non conosciamo ancora la data esatta della prima, conosciamo i loro titoli. Sono i seguenti:



The Grand-ish Tour: un viaggio nella memoria



Il Grand-ish Tour: un po' più in basso nel viale dei ricordi



The Grand-ish Tour: completamente perso nel viale dei ricordi